Автобус и маршрутка не поделили дорогу в Челябинске на остановке ТРК «Родник»

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Сегодня вечером, 15 января, на остановке у ТРК «Родник» столкнулись автобус и маршрутка. Водитель 51 автобуса, собираясь высадить пассажиров, не стал пропускать маршрутное такси и снес ему зеркало. Об этом «КП-Челябинск» сообщает очевидец.

— Раздался резкий звук, обернулся — а там автобус оказывается влетел в маршрутку, осколки полетели что дай боже, — комментирует Илья Правдин.

Пассажирам автобуса пришлось выйти и искать новый способ добраться до нужного места.

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