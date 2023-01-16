В Челябинской области мужчина курил и насмерть задохнулся в дыму

Оба пожара случились в Чебаркульском районе
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области во время пожаров погибли мужчина и женщина. Оба задохнулись в дыму в собственных домах.
В селе Филимоново пожар случился в деревянном доме. Тушить огонь отправили сразу четыре спецмашины. Однако помощь спасателей не понадобилась: еще до их прибытия с пламенем справились очевидцы.
— В результате пожара поврежден только диван, однако хозяин дома погиб из-за отравления продуктами горения, — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.
По предварительной версии, мужчина сам поджег диван, выронив окурок.
Более серьезным был пожар в деревне Маскайка. Там пламя полностью охватило частный жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, огонь распространился от печи.
Пожарные прибыли на место происшествия, но спасти здание уже не удалось: оно выгорело полностью. Погибла хозяйка дома. Женщина отравилась дымом.
Ранее в Челябинской области женщина погибла в своей квартире из-за неисправной электропроводки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru