В Челябинской области мужчина курил и насмерть задохнулся в дыму

Оба пожара случились в Чебаркульском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области во время пожаров погибли мужчина и женщина. Оба задохнулись в дыму в собственных домах.

В селе Филимоново пожар случился в деревянном доме. Тушить огонь отправили сразу четыре спецмашины. Однако помощь спасателей не понадобилась: еще до их прибытия с пламенем справились очевидцы.

— В результате пожара поврежден только диван, однако хозяин дома погиб из-за отравления продуктами горения, — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

По предварительной версии, мужчина сам поджег диван, выронив окурок.

Более серьезным был пожар в деревне Маскайка. Там пламя полностью охватило частный жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, огонь распространился от печи.

Пожарные прибыли на место происшествия, но спасти здание уже не удалось: оно выгорело полностью. Погибла хозяйка дома. Женщина отравилась дымом.

Ранее в Челябинской области женщина погибла в своей квартире из-за неисправной электропроводки.

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