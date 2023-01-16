Создают тоннель между кишкой и опухолью: в челябинской клинике облегчают жизнь пациентов с онкологией прямой кишки

Операции проводят через проколы.

Пациентам с раком прямой кишки часто делают отверстие в животе для опорожнения кишечника. Жизнь с калоприемником тяжела не только физически, но и психически. Появляются запах и урчание в животе. Челябинские онкологи придумали альтернативу.

В клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета делают стентирование кишечника. Операцию проводят через проколы, даже без анестезии и наркоза.

− Мы восстанавливаем проходимость кишечника с помощью стентов. Это избавляет пациента от деликатной проблемы, − рассказала заведующая онкологическим отделением клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Эндопротез (тонкую металлическую проволоку) вводят в заблокированный участок кишки при помощи колоноскопа. Внутри стент раскрывается до трех сантиметров в диаметре. Так создается туннель между кишкой и опухолью. По нему содержимое кишечника и выводится естественным путем.

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