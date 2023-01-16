На биопротез для третьеклассника: в Челябинске школьники на благотворительной ярмарке собрали почти 800 тысяч рублей

На ярмарке ребята продают то, что делают сами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученики академического лицея №95 в Челябинске собрали на благотворительной ярмарке почти 800 тысяч рублей. На эти деньги купят бионический протез предплечья для ребенка из Снежинска.

− Дети, родители и педагоги – настоящая команда! Вместе мы достигли невероятного результата. Общая сумма сбора благотворительной ярмарки составила 794 тысячи рублей, − передают слова представителей лицея «ФедералПресс».

Третьеклассник из Снежинска Давид уже много лет мечтал о бионическом протезе. И помогли исполнять мечту ученики лицея.

Благотворительная ярмарка в лицее проводится ежегодно. Дети меняют деньги на «добрики» и расплачиваются ими на ярмарке. Товары для продажи тоже делают сами: печенье, поделки и сувениры.

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