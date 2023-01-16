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НовостиОбщество16 января 2023 12:22

На биопротез для третьеклассника: в Челябинске школьники на благотворительной ярмарке собрали почти 800 тысяч рублей

На благотворительной ярмарке школьники из Челябинска собрали почти 800 тысяч рублей
Алиса КОТЕНОК
На ярмарке ребята продают то, что делают сами.

На ярмарке ребята продают то, что делают сами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученики академического лицея №95 в Челябинске собрали на благотворительной ярмарке почти 800 тысяч рублей. На эти деньги купят бионический протез предплечья для ребенка из Снежинска.

− Дети, родители и педагоги – настоящая команда! Вместе мы достигли невероятного результата. Общая сумма сбора благотворительной ярмарки составила 794 тысячи рублей, − передают слова представителей лицея «ФедералПресс».

Третьеклассник из Снежинска Давид уже много лет мечтал о бионическом протезе. И помогли исполнять мечту ученики лицея.

Благотворительная ярмарка в лицее проводится ежегодно. Дети меняют деньги на «добрики» и расплачиваются ими на ярмарке. Товары для продажи тоже делают сами: печенье, поделки и сувениры.

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