В Челябинской области контрактника приговорили к 5 годам колонии за побег со службы

Контрактник без разрешения командования покинул воинскую часть в Чебаркуле и уехал в Челябинск Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому-контрактнику, который самовольно покинул место службы и не вернулся обратно, когда была объявлена частичная мобилизация. За совершенное преступление ему назначили пять лет колонии общего режима.

— Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд, через Челябинский гарнизонный военный суд, в течение десяти суток со дня его постановления, — сообщили в пресс-службе гарнизонного суда.

Установлено, что 19 мая прошлого года осужденный без разрешения командования покинул воинскую часть в Чебаркуле и уехал в Челябинск. Вскоре, когда была объявлена частичная мобилизация, он не предпринял никаких действий по возвращению на службу.

Контрактника задержали спустя 4 месяца в Копейске. После этого его доставили в военную комендатуру. На время суда он находился в СИЗО.

Это не первый случай, когда в Челябинской области выносят приговор военным за уход с места службы в период частичной мобилизации. В декабре прошлого года гарнизонный суд отправил на пять лет контрактника, который больше месяца не возвращался в свою воинскую часть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.