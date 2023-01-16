Бастрыкин поручил проверить деятельность уехавшего из России челябинского депутата

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении депутата Центрального райсовета Челябинска, который в настоящий момент проживает за рубежом. На народного избранника жалуются, что он нарушает закон и совершает другие противоправные действия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученной в СМИ информации, по результатам которой представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — сообщили в пресс-службе СКР.

Один из заявителей пожаловался, что депутат организовывает из-за рубежа «сомнительные» дистанционные курсы, за которые просит деньги. Также он позволяет себе публичные высказывания, дискредитирующие действия российской армии.

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