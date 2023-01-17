«Все работы будут завершены в сезон»: Алексей Текслер ответил на жалобы жителей «Твоей привилегии» на отсутствие тротуаров и освещения возле школы

Зимой строители не стали благоустраивать тротуары возле новой школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области сообщил, что благоустройство территории возле новой школы в микрорайоне «Твоя привилегия» будут завершены, как только наступит сезон. 16 января ИТ-лицей открыл свои двери, однако родители стали обсуждать, что их детям неудобно добираться, так как нет тротуаров и освещения.

— К школе нет нормальных пешеходных дорожек. Везде темно и детям приходится обходить половину поселка, что бы зайти в школу, даже если они живут от нее в 100 метрах, — жалуется одна из мам в группе «Текслер, помоги!».

— Есть определенная сезонность, школа открывается в зимний период, все эти работы будут завершены, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск Алексей Текслер. — Строители, я считаю, сделали качественную работу, все вопросы по благоустройству будут завершены в ближайшее время.

Также Алексей Текслер сообщил, что детей из соседних поселков будут подвозить в новую школу на автобусе.

— Из других микрорайонов: Кременкульского сельского поселения, поселка Западного, договорились, что будет организован подвоз уже сейчас, — сказал губернатор во время открытия ИТ-лицея. — Школа еще какое-то время будет оформлять необходимые лицензии. Здесь по соседству строится еще спортивный комплекс, все это будет работать как единое целое для жителей поселка.

Сегодня состоялось официальное открытие первой школы в поселке Западный пригорода Челябинска. Здесь принимают детей по прописке в Сосновском районе. Школе присвоен статус лицея по ИТ-направлению.

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