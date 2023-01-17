40 лет собирал иконы и передавал в храмы: саткинского предпринимателя наградили медалью преподобного Андрея Рублева

Фото: Златоустовская епархия

Почетный гражданин Саткинского района, директор НПО «Зюраткуль» Юрий Китов награжден медалью преподобного Андрея Рублева. Награду ему вручил епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Он поблагодарил известного предпринимателя за помощь православным приходам Горнозаводского края.

Юрий Китов на протяжении 40 лет собирал коллекцию русской иконы, окладов и меднолитой пластики XV-XIX веков. Он спас от уничтожения многие старинные образы – восстановил их с помощью реставраторов и передал в храмы Челябинской, Свердловской и Курганской областей, а также республики Башкортостан.

— Итогом многолетней работы стало издание альбома-каталога «Хранители русской иконы». Представленная в альманахе коллекция дает возможность увидеть многообразие русских иконописных школ, эволюцию развития иконного оклада, оценить мастерство столичных и провинциальных иконописцев, ювелиров, чеканщиков, — рассказали в Златоустовской епархии.

Фото: Златоустовская епархия

Юрий Китов занимается не только благотворительностью, но и помогает благоустраивать Саткинский район. В 2003 году он построил на берегу озера Зюраткуль сказочный городок, получивший название «Китова пристань». Вход для посетителей был бесплатен, что не мешало предпринимателю содержать постройки за своей счет. Однако руководство нацпарка «Зюраткуль» добилось через суд снести пристань. В итоге это привело к снижению потока туристов.

На берегу городского пруда в Сатке предприниматель построил «Сонькину лагуну» — развлекательный комплекс с аттракционами и имитацией средневекового замка. Жители также могут покататься по водной глади на лодках. Один из маршрутов ведет на остров «Дупла орла», который тоже является частью комплекса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru