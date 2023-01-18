В Челябинской области таможенники передали в детдом 24 тонны изъятого на границе сахара

Фото: Челябинская таможня

Таможенники в Челябинской области решили передать социальным учреждениям 40 тонн сахара. 24 тонны отвезли в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Южноуральске. Оставшееся 16 тонн выслали центру соцобслуживания в Екатеринбурге.

В прошлом году сахар запретили вывозить из России. Запретный товар изъяли на границе с Казахстаном.

— Три товарные партии общим весом 40 тонн пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла, овощей и фруктов, — рассказал, начальник службы таможенного контроля Челябинской таможни Денис Цымбал.

Изъятые у перевозчиков мешки с сахаром временно хранили на складе, а позже решили передать социальному центру и детдому. Как уточнили в пресс-службе таможни, это уже не первая многотонная посылка с конфискованной продукцией. За весь 2022 год соцучреждениям в уральских регионах отдали 127 тонн сахара и еще 32 тыс. пар обуви.

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