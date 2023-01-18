В Челябинске сменили руководителя парка Гагарина

Фото: Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)/vk.com

В Челябинске уволили директора парка имени Гагарина.

— Трудовой договор с бывшим директором МАУ ЦПКиО Вадимом Шаеховым расторгнут по соглашению сторон, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

С 17 января парк Имени Гагарина возглавляет Жазит Нургазинов. Пока что его назначили директором не на постоянной основе, а с испытательным сроком в три месяца. Ранее Жазит Нургазинов руководил челябинским Садом Победы.

Напомним, в новогодние каникулы челябинцы жаловались на нехватку горок и прочих развлечений в парке Гагарина. А накануне в парке стали расстреливать собак. Стрелка сейчас разыскивает полиция.

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