В Челябинске сменили руководителя парка Гагарина

Фото: Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)/vk.com
В Челябинске уволили директора парка имени Гагарина.
— Трудовой договор с бывшим директором МАУ ЦПКиО Вадимом Шаеховым расторгнут по соглашению сторон, — уточнили в пресс-службе городской администрации.
С 17 января парк Имени Гагарина возглавляет Жазит Нургазинов. Пока что его назначили директором не на постоянной основе, а с испытательным сроком в три месяца. Ранее Жазит Нургазинов руководил челябинским Садом Победы.
Напомним, в новогодние каникулы челябинцы жаловались на нехватку горок и прочих развлечений в парке Гагарина. А накануне в парке стали расстреливать собак. Стрелка сейчас разыскивает полиция.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru