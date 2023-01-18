Покупателям ювелирных украшений предлагают подарки за покупки

Фото: САМОЦВЕТЫ

Новогодние праздники позади, а долгожданный презент так и не оказался под елкой? Вперед в «САМОЦВЕТЫ»! Акция «Подарки за покупки» уже началась!

Чтобы испытать удачу, нужно до 10 марта 2023 года приобрести два ювелирных изделия на сумму от 15 тысяч рублей. Консультант выдаст купон со штрихкодом, который необходимо зарегистрировать на сайте samocvety.gold/luck. Розыгрыш призов состоится 11 марта. На кону золотые украшения с бриллиантами, телевизор, ноутбук и смартфоны.

Кстати, купон выдается за каждые два изделия общей стоимостью от 15 тысяч рублей. То есть, чем больше покупок, тем больше шансов на победу!

Еще один бонус участникам акции – дополнительная скидка 5% на все украшения при предъявлении купона.

Подробности акции уточняйте на сайте samocvety.gold/luck и у продавцов-консультантов в салонах.