В Челябинске построят два бассейна: на выезде из города и в центре

Оба бассейна будут располагаться рядом с новостройками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Советский — единственный район Челябинска, где нет бассейна. Но в скором времени их будет два: возле стадиона «Локомотив» и на АМЗ, где вдобавок будут строить новые ЖК. О планах рассказал глава Советского района Владислав Макаров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

На выезде из Челябинска — по обе стороны улицы Блюхера — построят новые жилые комплексы по программе Комплексного развития территорий (КРТ). Ранее мы писали, что бывшую промзону планирует освоить «Никс».

— Возле «Ленты», помимо жилых домов, будет школа и ряд других объектов. С противоположной стороны, на месте завода АМЗ, уже разобраны корпуса цехов. Пока не принято решение, какая будет концепция застройки: то ли жилая, то ли общественно деловая, то ли комплексная, — рассказал Владислав Макаров. — На Дмитрия Неаполитанова, где введено большое количество домов, уже появилось два детсада. Будет ТРК с фитнес-комплексом и бассейном. Ванная будет хоть и не олимпийская, но и такие перспективы есть.

Железнодорожники планируют построить ФОК с полноценным бассейном возле стадиона «Локомотив», продолжает глава района, и уже согласовали с Москвой.

— Возможно строительство начнется в 2024–2025 годах. Самое главное — определено финансирование. Это густонаселенное место, рядом два новых жилых комплекса, — отметил глава района.

Кстати, по программе КРТ в советском районе также планируется застроить участок на улице Пушкина. Ранее мы писали о проведении аукциона по этой территории.

— Дом напротив управления МЧС признан ветхоаварийным. По дому возле 121-й школы летом было собрание собственников, я сам присутствовал. Проголосовали за участие в КРТ. Застройщик определится ровно через неделю и у него будет 5 лет, чтобы реализовать планы, — рассказал Владислав Макаров. — Там будет несколько домов 7-8 этажей, а также объекты здравоохранения и дошкольного образования. Придомовая территория будет соответствовать всем трендам урбанистики.

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