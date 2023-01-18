В Челябинской области после похолодания до -29 потеплеет до 0 градусов

Погода резко изменится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области к концу рабочей недели потеплеет до 0 градусов. При этом нехарактерное для января тепло придет на смену морозу.

В ночь на 19 января температура воздуха опустится до -17, -29 градусов. Холоднее всего будет на юге региона. В четверг днем прогнозируют -13, -3 градуса, снова южная часть Челябинской области окажется самой холодной.

В ночь на пятницу 20 января будет -18, -13, а в дневное время воздух прогреется до -5, 0 градусов.

От -5 до 0 ожидают также и в субботу 21 января.

Осадков метеорологи не сулят. Слабый ветер только к выходным достигнет 3-8 метров в секунду.

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