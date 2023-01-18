В Челябинске суд оставил в СИЗО скандального блогера-ревизора Альфреда Джавадова

Сейчас блогер находится под стражей. Фото: vk.com/alfredmoskvaooh

Челябинский областной суд рассмотрел жалобу на арест скандального блогера Альфреда Джавадова. Защита обвиняемого в мошенничестве и хулиганстве бывшего участника «Дома-2» пыталась добиться изменения меры пресечения с заключения в СИЗО на выход под залог в 500 тыс. рублей.

– Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление районного суда оставил без изменения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Под стражей Альфред Джавадов пробудет до 17 февраля. Ранее суд посчитал, что он может надавить на свидетелей или скрыться.

Альфреда Джавадова задержали 17 декабря. Среди инцидентов с ним: выстрел в лицо владельца ресторана из газового пистолета и обман персонала фаст-фуда Subway, который он, по версии следствия, самовольно «оштрафовал» на 30 тыс. рублей.

Ранее Альфред Джавадов объяви себя народным ревизором. Он проверял маркировку товаров в «Ашане», наведывался в бордели и ругался из-за помятых пивных банок в KFC.

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