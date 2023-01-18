Челябинский губернатор раскритиковал чиновников Саткинского района за прорыв канализации в Бакале

Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал чиновников Саткинского района за прорыв канализации, который произошел в период новогодних каникул. По его словам, никто из них не уделил решению проблемы должного внимания. В итоге тема разошлась по СМИ не только на региональном уровне, но и на федеральном.

— Ситуация [сложилась] опять же после того, как в Бакале концессионер по водоотведению бросил выполнять свои обязательства, причем все это длилось несколько месяцев. Саткинский район не занимался этим вопросом, спустил на уровень поселения и не обращался в Минстрой, — сказал Алексей Текслер. — Когда в каждую из таких ситуаций вникаешь и разбираешься, правда, диву даешься, как такое может быть, и информация скрывается, «Инцидент» открыли – «Инцидент» закрыли, все в порядке. Выясняется, что два месяца ничего не в порядке.

Напомним, в начале января жители Бакала пожаловались на вонь по всему городу. Нечистоты забили канализационные стоки, в результате чего они сначала затопили подвалы многоквартирных домов, а уже потом стали вытекать на улицу.

О проблеме узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить и расследовать уголовное дело по факту инцидента.

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