Нуждается в ремонте: Алексей Текслер посетил госпиталь для раненых военнослужащих

Условия, в которых лечатся раненые южноуральцы, не впечатлили губернатора. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил условия, в которых лечат раненных участников специальной военной операции на Украине. Также глава региона передал оборудование и снаряжение танковой дивизии Центрального военного округа на Южном Урале.

Губернатор пообщался с пациентами окружного военного госпиталя, но условия его не очень впечатлили. Здание и палаты нуждаются в ремонте.

— Здесь лечатся военные Челябинской и Курганской областей, а также ребята с передовой, — подчеркнул Алексей Текслер. — Поможем госпиталю силами региона, закупим оборудование. Условия, в которых лечатся наши бойцы, должны быть достойными.

Челябинская область поможет обновить оборудование. Фото: пресс-служба губернатора.

Окружной госпиталь рассчитан на 150 пациентов. Здесь находится 6 стационарных отделений: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, кожно-венерологическое, инфекционное и отделение анестезиологии-реанимации. Также есть оборудование для обследования, диагностики и исследований.

Алексей Текслер сообщил, что в Челябинской области появится и собственный областной реабилитационный центр для военнослужащих, вернувшихся с фронта. С вывшими солдатами будут работать психологи, реабилитологи и служба занятости.

Губернатор передал очередную партию цифровой техники танковой дивизии. Участникам спецоперации будут помогать квадрокоптеры, радиочастотный подавитель дронов, радиостанции, платформа для обнаружения беспилотников, терминал для спутникового интернета, планшеты. Комплекты собрали по запросу и характеристикам командования.

Очередная партия квадрокоптеров отправилась в части, где служат южноуральцы. Фото: пресс-служба губернатора.

— Поменялись характеристики оборудования, появились новые задачи, — пояснил губернатор. — Кроме этой дивизии, оказываем помощь подразделениям, где служат наши ребята. Помогают муниципалитеты и неравнодушные граждане, общественники.

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