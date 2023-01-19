На пресс-конференции в «Комсомольской правде» покажут главную героиню нового сезона проекта-преображения

Пресс-конференция состоится в понедельник Фото: "КП" Архив

23 января в 11:00 в пресс-центре «Комсомольская правда — Челябинск» состоится пресс-конференция, посвященная старту 6 сезона международного социального проекта-преображения «Красота в тебе».

О чем поговорим:

1. О проекте «Красота в тебе», как преобразилась жизнь участниц и героинь прошлых сезонов.

2. О старте 6 сезона, что ждет участниц.

3. Об эксперта 6 сезона.

4. Объявим героиню 6 сезона, которая получит преображение на сумму в 2 млн рублей от экспертов проекта.

Участники:

- Dr. Gaja (Доктор Гайя) - ведущий пластический хирург Италии;

- Ирина Кузнецова, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике ЧОО «ОПОРА РОССИИ», эксперт по красивой медицине, генеральный директор МЦ «Арт-Медика»;

- Вячеслав Куликов, эксперт по красивой улыбке, генеральный директор «Швейцарской стоматологии»;

- Андрей Пшонофф, эксперт парикмахер-стилист;

- героиня 6 сезона (имя будет объявлено на пресс-конференции).

Ведущая пресс-конференции — Алина Покровская. Подключайтесь к прямому эфиру в нашей группе во «ВКонтакте».Готовьте вопросы, мы зададим их нашим экспертам.