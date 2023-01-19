Муляж за 65 тысяч рублей: в Челябинске продавца iPhone обманул мошенник, подменивший товар во время встречи

Задержанным оказался житель Копейска. Фото: УМВД по г. Челябинску

В Челябинске 21-летний продавец с сайта бесплатных объявлений стал жертвой мошенника. У молодого человека во время встречи обманным путем похитили iPhone стоимостью 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Парень рассказал полицейским, что разместил на одном из сайтов объявление о продаже своего iPhone. Ему в ответ написал потенциальный покупатель и договорился о встрече. Мужчины подъехали к дому по улице Ковшовой, где продавец в машине показал телефон. Покупатель посмотрел товар и вернул обратно, сказав, что передумал. Молодой человек пришел домой и обнаружил, что его Iphone подменили на муляж.

Внешне муляж практически не отличается (оригинал слева). Фото: УМВД по г. Челябинску

Полицейские начали поиск мошенника и вскоре задержали его – им оказался 21-летний житель Копейска. При обыске по месту его проживания был изъят похищенный обманом iPhone. Гаджет задержанный оставил себе и активно им пользовался.

— В отношении подозреваемого в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Похищенный телефон после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владельцу, — сообщили в УМВД по городу Челябинску.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За обманный трюк с телефоном ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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