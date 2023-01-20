Брали взятки за выдачу прав: в Челябинской области на инспектора ГИБДД и руководителя автошколы завели дело

Общая сумма взяток составила более 100 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области завели уголовное дело против инспектора ГИБДД и руководителя автошколы. По версии следствия, полицейский из Усть-Катава вместе с председателем Ашинского городского отделения ДОСААФ брали взятки за выдачу прав.

— Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что общая сумма взяток составила более 100 тыс. рублей. Как добавили в полиции, инспектора отстранили от работы. Если его вина будет доказана, сотрудника уволят из органов.

— Независимо от того, когда совершены противоправные деяния, подобные факты будут и в дальнейшем выявляться, а виновники привлекаться к ответственности, — заявили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На днях стало известно о других полицейских-взяточниках. В Магнитогорске вынесли приговор двум бывшим сотрудникам, которые взяли 1,3 млн рублей, а взамен пообещали закрыть глаза на уголовное преступление.

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