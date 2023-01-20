Домашняя атмосфера за 5 тысяч рублей: челябинка рассказала о родах в мягком родзале

Малышка родилась здоровой. Фото: пресс-служба ЮУГМУ.

Первые роды – это очень волнительно. Именно поэтому челябинка Алина Лапина решила рожать малышку в мягком родзале клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета.

− Попросила комфорт для себя в первый раз, чтобы не было страшно рожать потом. Здесь есть все удобства для проживания схваток, а это самый долгий процесс в родах. Атмосфера в родзале очень хорошая, спокойная, почти домашняя, − рассказала Алина Лапина.

Спину можно расслабить на шведской стенке, кольцах или даже встать в позу кошки на специальных матах. По телевизору показывают, как правильно дышать, чтобы не паниковать. А удобное положение можно принять на большой кровати-трансформере.

− Предполагается, что в родзале может находиться муж роженицы, − отметила заведующая родового отделения Екатерина Котлярова.

Во время родов можно было размять спину. Фото: пресс-служба ЮУГМУ

Но Алина рожала одна. В прошлую пятницу, 13 января, на свет появилась ее дочка – здоровая девочка Алиса.

− Рожала одиннадцать с половиной часов. Роды прошли хорошо, думаю, что в том числе и благодаря тому комфорту, который был в родзале. Я чувствовала себя очень спокойно в схватках, в потугах, − поделилась молодая мамочка.

Но родить в комфортных условиях смогут не все. Мягкий родзал работает на платной основе – за сутки придется выложить пять тысяч рублей.

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