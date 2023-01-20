Житель Челябинской области отдал мошенникам 150 тысяч рублей за посещение сайта с проститутками

Мужчине пришлось занимать у друзей и родственников, чтобы перевести все деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области жертвой мошенников стал житель Увельского района, который хотел скрасить свой вечер с девушкой по вызову. После посещения сайта с интим-услугами мошенники заставили его перевести 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина рассказал полицейским, что на следующий день после посещения сайта с интим-услугами ему начали поступать звонки. Незнакомцы заявили, что он своими действиями причинил вред веб-ресурсу. В качестве возмещения ущерба от него потребовали 150 тысяч рублей, в противном случае мужчине пообещали «неприятные последствия».

— Опасаясь за свою безопасность и то, что станет известно о его интересе к приватным услугам, житель Увельского района перевел в течение дня более 150 тысяч рублей разными суммами, заняв деньги у родственников и знакомых, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские ведут поиск аферистов.

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