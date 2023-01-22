Челябинскую область показали в «Непутевых заметках» на Первом канале

Ведущий Дмитрий Крылов прошелся по челябинской Кировке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 22 января на Первом канале вышел новый выпуск передачи «Непутевые заметки». В этот раз ведущий Дмитрий Крылов рассказал о достопримечательностях Челябинской области. Он показал, какой бывает зима на Южном Урале, а также посетил экотропу Аргус возле реки Ай.

Однако большая часть выпуска была посвящена Челябинску. Дмитрий Крылов рассказал об истории города и показал пешеходную зону улицы Кирова. Его заинтересовали расположенные в этой части старинные здания, памятники и скульптуры.

Ведущий побывал также в Драмтеатре и Молодежном театре, послушал музыку в органном зале. Следующими точками его визита стали Алое поле, Южно-Уральский госуниверситет и памятник Курчатову. В завершении рассказа о Челябинске Дмитрий Крылов рассказал о реликтовом лесе города.

Кстати, в конце выпуска ведущий подытожил, что слова «лентяйка» и «горбулка» используют в речи только жители Южного Урала. Он раскрыл значение первого слова, а зрителям предложил отгадать, что значит «горбулка».

Это уже третий визит известной телепрограммы в Челябинскую область. Предыдущие выпуски снимали летом в 2020 и 2021 годах. Зрителям показали Златоуст, челябинский метеорит, нацпарк Таганай и музей-заповедник Аркаим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru