В Челябинске трамвай врезался в автомобиль

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В Челябинске 23 января остановилось трамвайное движение из-за ДТП. В утренний час пик на пересечении проспекта Победы с улицей Болейко столкнулись трамвай и легковая машина. Водитель выехал на рельсы перед движущимся вагоном. Обстоятельства аварии сейчас выясняют.

По предварительной информации, люди не пострадали. Но движение трамваев по проспекту Победы от улицы Российской в сторону северо-запада оказалось закрыто. Рельсы освободили только к 9:00.

Напомним, накануне в Челябинске иномарка сбила шестилетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью.

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