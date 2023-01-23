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НовостиПроисшествия23 января 2023 4:15

В Челябинске трамвай врезался в автомобиль

В утренний час пик из-за этого остановилось движение общественного транспорта
Елена КОЛЧИНА
Фото% ЧелГЭТ

Фото% ЧелГЭТ

В Челябинске 23 января остановилось трамвайное движение из-за ДТП. В утренний час пик на пересечении проспекта Победы с улицей Болейко столкнулись трамвай и легковая машина. Водитель выехал на рельсы перед движущимся вагоном. Обстоятельства аварии сейчас выясняют.

По предварительной информации, люди не пострадали. Но движение трамваев по проспекту Победы от улицы Российской в сторону северо-запада оказалось закрыто. Рельсы освободили только к 9:00.

Напомним, накануне в Челябинске иномарка сбила шестилетнего ребенка, который переходил дорогу с матерью.

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