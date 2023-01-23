Глава Челябинска поручила усилить уборку снега около торговых центров

за прошедшую неделю в Челябинске было убрано более 153 тысяч кубометров снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила очистить от снега и льда территории возле торговых центров. По ее словам, в минувшие выходные горожане жаловались, что из-за снежных куч они не могли нормально пройти или проехать к крупным ТРК.

— Из 20 проверенных ТРК по 19 были составлены протоколы о ненадлежащем состоянии прилегающей территории. Их руководители не справляются. Они какой-то минимум почистят, а снег не вывозят, — заявила Котова на аппаратном совещании.

Всего за прошедшую неделю в Челябинске было вывезено более 153 тысяч кубометров снега. В городской администрации отметили, что работа будет продолжаться и дальше.

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