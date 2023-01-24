В Ленинском районе Челябинска продают участок под новый завод

Участок расположен рядом с Корейским шоссе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинском районе Челябинска выставили на продажу участок под строительство завода. Как указано в объявлении на сайте «Авито» за землю в 7,4 гектара просят 44,5 миллиона рублей.

— Участок расположен в Челябинске в Ленинском районе недалеко от Копейского шоссе. Земли предназначены под расположение завода, производства, — указано в тексте объявления.

Ранее стало известно, что в Челябинске построят два новых микрорайона в 2024 году. Один из них будет находиться в Центральном районе, другой — в северо-западной части города. Работы будут вестись в рамках комплексного развития территорий.

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