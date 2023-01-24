Прошел путь от корреспондента до главреда: декан факультета журналистики ЧелГУ отмечает 75-летний юбилей

В 1991 году Борис Киршин был избран главным редактором «Челябинского рабочего», в этом же году пришел в ЧелГУ

Прошел путь от корреспондента до главного редактора и возглавил факультет журналистики. Сегодня празднует 75-летний юбилей Борис Киршин.

Борис Николаевич родился 24 января 1948 года в Магнитогорске, окончил журфак УрГУ. В 1971 пришел в «Челябинский рабочий», где прошел все ступени карьеры и спустя 20 лет стал главным редактором. В это же время начал преподавать на отделении журналистики филологического факультета.

— Эти непростые годы были вместе с тем временем невиданной для нашей страны свободы слова. Общество наглядно убедилось в том, что средства массовой информации обладают огромной мощью, потрясающими возможностями воздействия на людей, — вспоминает Борис Киршин.

В 1995 году он возглавил открывшуюся кафедру журналистики, а в 2002 г. стал деканом первого в городе факультета журналистики. Сегодня выпускники журфака ЧелГУ успешно работают в крупных СМИ, в том числе — в «Комсомольской правде-Челябинск».

— С Борисом Николаевичем я познакомилась еще в школьные годы на фестивалях «Журналина» для юнкоров. С тех пор факультет журналистики и Борис Николаевич Киршин для меня неразделимы. Несмотря на сложные времена, Борис Николаевич не отступал от своих правил ни в редакции «Челябинского рабочего», ни на факультете, делая главным объективность, независимость и профессионализм. На этих правилах воспитывают и студентов. За это огромная благодарность Борису Николаевичу. От всей души наша редакция поздравляет с юбилеем, желаем здоровья, сил и новых проектов, — говорит главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова

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