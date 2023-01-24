Дизайнер из Санкт-Петербурга нашел у себя дневник челябинской десятиклассницы из «девяностых»

Весь дневник заполнен рисунками. Фото: Пикабу

Питерский дизайнер Сергей Бурмистров, закончивший челябинский педагогический университет, случайно наткнулся в своих вещах на дневник челябинской десятиклассницы, которая вела его в 1999 году. Как пишет издание hornews.com, девушка вела его в тетради по немецкому языку.

— Я учился на учителя географии и биологии. Этот дневник нашел среди бумаг того времени. Было предположение, что это тетрадь одной из учениц. Но в 51 школе я не преподавал и не бывал на практике. Как этот дневник оказался у меня — уже не помню, — цитирует издание пост Бурмистрова.

Кроме личного дневника, в тетради можно найти разные рисунки фломастерами, а также популярную для того времени «анкета для друзей». Сергей также смог найти девушку, благодаря «Пикабу», где он запостил вырезки из дневника.

— Я надеялся, что вспомню её, если увижу страницу в социальных сетях, фото, но мы друг друга не помним. Мы пытались выяснить, где могли пересечься, но я жил и «тусил» в основном в Центральном районе, а она — в Ленинском. Есть версия, что она дала свою тетрадь подруге, а та — мне, — рассказывает Сергей изданию.

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