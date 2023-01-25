В Челябинской области 61 человек за день заболел коронавирусом

Больше 600 человек сейчас лечатся от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 61 новый случай коронавируса — на три больше, чем накануне. Среди новых заболевших пятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 25 января, Covid-19 болеют 607 южноуральцев. За сутки два пациента умерли, 21 выписали после выздоровления.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 397 428 жителей Челябинской области.

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