В Челябинской области 61 человек за день заболел коронавирусом

Больше 600 человек сейчас лечатся от коронавируса
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 61 новый случай коронавируса — на три больше, чем накануне. Среди новых заболевших пятеро школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 25 января, Covid-19 болеют 607 южноуральцев. За сутки два пациента умерли, 21 выписали после выздоровления.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 397 428 жителей Челябинской области.
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