В Челябинске суд подтвердил сговор при скандальном ремонте набережной реки Миасс

Фотография, ставшая доказательство нарушения. Фото: Айвар Валеев

В Челябинске арбитражный апелляционный суд подтвердил нарушение закона о защите конкуренции, допущенное при выборе подрядчика для ремонта набережной реки Миасс. ООО «Челябинсксвязьинвест» в 2019 году приступило к работам до заключения всех необходимых договоров и проведения официальных аукциона.

— Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответственности. Также ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 6,7 млн рублей, ООО «Челябинсксвязьинвест» — 836 тысяч рублей. Постановления в отношении компаний обжалуются в судебном порядке, — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

К слову, в свое время вопросы вызвал не только сговор, но и качество выполненных работ: высокий парапет и шатающаяся плитка.

Дело было возбуждено в феврале 2020 года. Обнаружено, что подрядчик начал проводить работы по обустройству набережной летом 2019 года, а контракты и аукцион были проведены позднее. В качестве доказательств были использованы фотографии, опубликованные «КП-Челябинск».

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