В Копейске экс-начальника колонии осудили за взятки от заключенных

Экс-начальника колонии признали виновным в получении взяток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Копейский городской суд повторно рассмотрел уголовное дело экс-начальника колонии №15 Владимира Ульянова. Его признали виновным в получении взяток и в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-суда.

За совершенные преступления Ульянову назначено 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, его лишили возможности сроком на два года работать в правоохранительных органах и занимать должности представителя власти, а также заниматься организационно-распорядительной или административно-хозяйственной работой.

Согласно материалам уголовного дела, Владимир Ульянов незаконно получил от осужденных взяток на сумму 350 тыс. рублей. За деньги он разрешил им беспрепятственно ходить по территории исправительного учреждения и пользоваться мобильными телефонами. На средства от взяток начальник покупал необходимые для колонии товары.

Изначально Ульянову назначили 4,5 года лишения свободы условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Однако Челябинский областной суд приговор этот отменил из-за множества нарушений, которые допустил суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела.

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