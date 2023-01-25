Заключенные из челябинской колонии провели хоккейный матч

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области прошел товарищеский хоккейный матч среди заключенных. Как рассказали в пресс-службе ведомства, играли команды — «Титан» и «Ветераны спорта ЧТЗ».

— Соперники сыграли три периода, по 20 минут каждый, с пятиминутными перерывами между ними. Судьями матча выступили сотрудники администрации учреждения, — объяснили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Как оказалось, все игроки увлекались хоккеем и в прошлом, а потому имеют хороший уровень подготовки. Как рассказали в ведомстве, подобные игры являются частью воспитательной программы осужденных.

— В нашем учреждении регулярно проводятся соревнования по футболу, игры в шахматы, шашки, настольный теннис и, конечно же, хоккей. Все это способствует популяризации спорта, здорового образа жизни и исправлению осужденных, — отметил замначальника ИК-6 ГУФСИН области Олег Добродомов.

Ранее полицейские раскрыли результаты баллистической экспертизы после инцидента со стрельбой по окнам в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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