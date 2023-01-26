В Челябинской области 63 человека за день заболели коронавирусом

За сутки из больниц выписали 20 переболевших коронавирусом южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 63 новых случая коронавируса — на два больше, чем накануне. Среди новых заболевших семеро школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 26 января, Covid-19 болеют 649 южноуральцев. За сутки один пациент умер от коронавируса.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 397 491 жителя Челябинской области.
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