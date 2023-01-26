Хватали шоколад и увозили на тележках: в Челябинске молодежная банда ограбила 68 магазинов

Челябинцы крали товары, лежавшие ближе к кассе, и торопились унести ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в суд передали уголовное дело молодых грабителей, совершивших 68 ночных налетов на магазины. Участники банды похитили товар на 2 млн рублей.

В преступную группу входили 11 человек, хотя не все они действовали одновременно. Подельники орудовали несколько месяцев прежде, чем их поймали полицейские. В магазины пробирались по ночам.

— Злоумышленники разбивали витрины или выламывали двери и окна. Большей частью обвиняемые похищали продукцию, расположенную возле касс: сигареты, алкоголь, шоколад, которую затем увозили на тележках, — рассказали в УМВД Челябинска.

Украденный товар сообщники продавали на рынке, а выручку делили между собой.

Старшему участнику банды — всего 21 год. Младшему — 16 лет. Четверых из подельников ранее уже судили за имущественные преступления.

Теперь в отношении одного из участников группы возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в преступление, а в отношении остальных — дела о кражах и мелких хищениях. Все дела объединили в общее производство и передали в Тракторозаводский районный суд.

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