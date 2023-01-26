Президент Владимир Путин сказал «спасибо» студенту из Челябинска за работу в ДНР

Студента президент поблагодарил дважды. Фото: Россия 1

Что бы вы сказали, оказавшись перед Путиным? Для студента Челябинского государственного университета Егора Байрича это уже не риторический вопрос. Боец студотряда «Вавилон» оказался на встрече с президентом в МГУ и рассказал первому лицу страны о том, как восстанавливал мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой народной республике.

– Спасибо большое! Это большая работа. Комплекс получился благодаря, в том числе, вашим усилиям, которыми можно гордиться, – поблагодарил парня президент.

Егор Байрич предложил использовать помощь студотрядов при восстановлении освобожденных территорий и даже организовать там всероссийскую студенческую стройку. Идею Владимир Путин одобрил, но объяснил, что реализовать такой проект в текущих условиях может быть опасно.

– Единственное, что меня останавливает – это вопросы безопасности. Там ситуация пока сложная на многих территориях. […] К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину! Заградотряды же создали. Совсем недавно наши заметили, что противник впереди и по ним свои плотный огонь ведут, не дают отступать. Националисты работают, – рассказал президент.

В конце разговора с южноуральцем Владимир Путин еще раз проговорил, что идея работы студентов на новых территориях – правильная. Студента он повторно поблагодарил за восстановление памятника.

От Челябинской области в ДНР работали студенты ЧелГУ, ЮУрГГПУ и ОзТК. В восстановлении региона принимали участие Юрий Калистратов, Кирилл Исаков, Григорий Купчаков, Егор Байрич, Иван Сухоруков и Никита Поколодный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru