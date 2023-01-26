Кассация подтвердила законность штрафов на 0,5 млрд рублей для «Южуралмоста»

«Южуралмост» один за другим получал крупные контракты на дорожный ремонт
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Арбитражный суд Московского округа встал на строну челябинского УФАС и подтвердил законность штрафа, назначенного АО «Южуралмост». Фирма обязана будет выплатить 484 млн рублей за участие в картельном сговоре при закупках на ремонт и строительство дорог в Челябинской области.
Картель в антимонопольной службе обнаружили в 2018 году. По данным УФАС по Челябинской области, нарушения допустили на 10 аукционах на общую сумму более 2,4 млрд рублей. Вместе с «Южуралмостом» в сговоре участвовал экс-губернатор Борис Дубровский.
Бывший губернатор и «Южуралмост» уже четвертый год пытаются оспорить решение УФАС и наложенный за нарушение конкуренции штраф. Законность санкций ранее подтвердили Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд.
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