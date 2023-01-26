Вспышка гепатита А в Челябинске обернулась уголовным делом

Заболевшие обедали в этом кафе на улице Энтузиастов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки гепатита А в Челябинске. Как рассказали в пресс-службе ведомства, обвиняемых в этом деле пока нет, сейчас будет выясняться, как и где пострадавшие подхватили вирус.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — В рамках уголовного дела будут установлены обстоятельства произошедшего.

Вспышка возникла среди челябинцев, которые обедали в кафе «Дархан» и «Аян». Эти два заведения находятся буквально через дом друг от друга. Суд уже принял решение приостановить их работу на два месяца, а приставы опечатали двери.

Напомним, про вспышку гепатита А стало известно в новогодние праздники. Посетители кафе на улице Энтузиастов обратились в больницу с одинаковыми симптомами. Сначала количество госпитализированых составляло восемь человек, но на сегодняшний день их число увеличилось до нескольких десятков. Вспышки заболевания также зафиксированы в школах Магнитогорска и Копейска.

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