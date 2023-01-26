1,8% жителей Челябинска регулярно играют в азартные игры и лотереи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске провели социологический опрос и выяснили, насколько азартны жители города и участвуют ли они в лотереях. Выяснилось, что 1,8% респондентов испытывают удачу регулярно. Большинство из них – жители ЧТЗ, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на челябинский филиал РАНХиГС.

– Большинство респондентов (83,5%) в лотереи не играют, – резюмируют авторы опроса.

Аналогичный опрос социологи проводили в 2009 году. В лотереи тогда играли 3,4% респондентов. В среднем же, по данным ВЦИОМ, покупают места в розыгрышах 22% россиян.

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