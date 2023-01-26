В Челябинске возбудили уголовное дело из-за дома, в котором почти год нет горячей воды

В доме 9 на улице Блюхера с весны прошлого года нет горячей воды. Фото: google.ru/maps

В Челябинске из-за отсутствия горячей воды в многоквартирном доме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На долгие мучения пожаловались жители дома №9 по улице Блюхера. Двухэтажное деревянное здание и еще четыре соседних обслуживал общий бойлер. В марте прошлого года он сломался. У жителей осталась только холодная вода. По словам челябинцев, маленькие домашние обогреватели они не могут установить из-за изношенных коммуникаций. Одна из жительниц дома, мать двоих детей пригрозила объявить голодовку, если горячую воду не дадут. После сообщений об этом в соцсетях в прокуратуре инициировали проверку.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, эта проверка будет не первой. Осенью 2022 года в надзорном ведомстве по обращениям горожан уже разбирались в ситуации. Администрацию Челябинска тогда обязали принять меры.

В городском управлении ЖКХ пообещали поставить новый бойлер. Но не срочно, а не позднее 31 марта 2023 года.

Пока к установке бойлера готовятся, в региональном СУ Следственного комитета продолжают расследовании.

Ранее в Челябинске возбудили уголовное дело из-за ремонта в общежитии: там разобрали внешнюю стену, не расселив перед этим жильцов.

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