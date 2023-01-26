Фильмы на жестовом языке стали доступны челябинцам с нарушением слуха в онлайн-кинотеатре KION от МТС

Кадр из фильма "Непослушник"

Популярные кинофильмы и мультфильмы станут доступны южноуральцам с нарушениями слуха. МТС перевела на русский жестовый язык инклюзивную подборку для семейного просмотра «Кино на языке жестов» и добавила субтитры к адаптированным фильмам.

Глухие и слабослышащие взрослые и дети Южного Урала теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику в сурдопереводом на русский жестовый язык. Для еще большего удобства инклюзивной аудитории МТС и KION сопроводили видео субтитрами.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION уже вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях «Честный развод» о приключениях семейной пары; кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Также в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, «100% волк» и мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Среди других фильмов подборки приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.

В планах МТС и онлайн-кинотеатра дальнейшее расширение инклюзивной подборки. Так, в скором времени она пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.

«У цифровых технологий огромный потенциал для развития доступной среды, поэтому одним из направлений инклюзивной программы МТС стало создание и адаптация медиа-контента для зрителей с особыми потребностями. В арсенале наших проектов перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов и более 50 серий анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», создание видеоверсий кукольных спектаклей волонтерского театра МТС «Мобильный театр сказок» с сурдопереводом и субтитрами. Мы видим высокую востребованность в инклюзивном контенте и положительный отклик сообщества, поэтому масштабировали программу и адаптировали фильмы и анимацию для семейного просмотра», рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.