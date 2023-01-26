За обследование участка новой набережной реки Миасс готовы заплатить 1,3 млн рублей

В планах полностью обустроить всю набережную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Челябинска активно взялись на продолжение набережной. На днях на сайте Госзакупок появился аукцион на поиск компании, которая проведет инженерно-геодезические исследования набережной Миасса от Братьев Кашириных до проспекта Победы.

За работу подрядчику готовы заплатить 1,3 млн рублей. Оплата будет в два этапа, все работы нужно выполнить за 3,5 месяца.

Судя по документации, исследовать придется порядка 20,7 га. А итогом станет разработка документации по планировке территории, которую потом покажут на публичных слушаниях.

Фото: документация

Ранее в Челябинске показали проект благоустройства набережной на отрезке между улицами Чичерина и Молодогвардейцев. А в 2023 году пообещали взяться за благоустройство речного берега между Свердловским проспектом и улицей Академика Королева.

— Когда мы построим всю набережную, у нас будет самая протяженная набережная в России, — заявил на радио «Комсомольская правда-Челябинск» главный архитектор города Павел Крутолапов.

Добавим, что в Челябинске арбитражный апелляционный суд подтвердил нарушения при выборе подрядчика для ремонта набережной реки Миасс. ООО «Челябинсксвязьинвест» в 2019 году приступило к работам до заключения всех необходимых договоров и проведения официальных аукциона.

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