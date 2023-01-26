ЦКС наградит лучшие детские коллективы за активное участие в раздельном сборе отходов

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса подвел итоги конкурса по сбору пластика среди дошкольных образовательных учреждений Копейска «Сортируй – спасай планету»! Просветительский проект стартовал в октябре прошлого года при поддержке управления образования администрации Копейского городского округа.

В конкурсе приняло участие около двух тысяч человек. Среди них педагоги, воспитанники детских садов и их родители. В целом к раздельному сбору подключилось 19 дошкольных учреждений. Это каждый второй детский сад в Копейске. На протяжении нескольких месяцев на образовательных площадках активно осуществлялся раздельный сбор отходов. Собираемый пластик участники проекта размещали в специальные баки для вторсырья.

Параллельно в рамках конкурса в детских садах проходили познавательные викторины, выставки детских рисунков и поделок, велась исследовательская деятельность. На таких занятиях дошкольники не только проявляли свои творческие способности, но и получали новые знания. За время проекта дети знакомились с видами вторичного сырья, учились правильно сортировать отходы и знакомились с предметами из переработанного пластика, металла, картона, стекла.

Фото: ЦКС

Первое место занял коллектив МДОУ «Детский сад № 29». Комиссия на пять с плюсом отметила работу педагогического состава. Воспитатели вместе с детьми не только занимались изучением проблемы загрязнения планеты мусором, но также искали рациональное решение ее спасения. Вместе с детьми младших групп была создана интеллектуальная карта по сортировке отходов, другими словами, инструкция для дошкольников и их родителей по обращению с мусором в домашних условиях. А чтобы закрепить новые полезные привычки, педагоги разработали экотреки – своеобразный календарь для соблюдения экопривычек. Ребята постарше придумали макет листовки с призывом к жителям города уменьшить количество выбрасываемого мусора.

На втором месте – МДОУ «Детский сад №37». На площадке образовательного учреждения также проходило много интересных познавательных занятий. С особым энтузиазмом воспитанники детского сада разделяли мусор. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на малое количество воспитанников, оказалось на второй позиции по объему собранного пластика, обойдя крупные детские сады.

Фото: ЦКС

Коллективы, занявшие три первых призовых места, получат солидные Сертификаты на покупку оргтехники. Остальные детские сады - дипломы участников проекта.

«Региональный оператор благодарит коллективы детских садов за большую проведенную работу, за творческий подход педагогов к освещению такой непростой темы. Раздельный сбор отходов только внедряется в нашу повседневную жизнь. На Южном Урале в Челябинске и Копейске сегодня в пилотном режиме отрабатывается механизм сбора и вывоза отсортированных отходов. Внедряется двухконтейнерная система: в жилом фонде устанавливаются контейнеры для смешанного мусора и баки для отходов, которые могут быть использованы для переработки. И мы надеемся, что юные копейчане вместе со своими родителями с интересом поддержат этот проект и будут заботится об экологии родного края, как о собственном здоровье», - прокомментировал генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

Отметим, что на территории Копейска с начала 2023 года установлено более 300 контейнеров для сбора пластика. Реализация этого проекта позволит значительно сократить объемы направляемого мусора на захоронение, что несомненно будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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