Неделями смотрела, как растут «доходы»: жительница Озерска отдала мошенникам 3,5 млн рублей

Попытка стать инвестором обернулась для жительницы ЗАТО потерей денег Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительницу Озерска обманули мошенники, притворявшиеся брокерами. Женщина взяла деньги у родственников и получила пять кредитов в надежде на сказочные доходы. Но в действительности только потеряла 3,5 млн рублей.

Проблемы 52-летней озерчанки начались, когда она увидела в интернете рекламу инвестиционной компании, обещавшую быстрый заработок. После регистрации на сайте с горожанкой связались «представители торговой платформы». Они пообещали обучить женщину финансовым приемам и следили за всеми ее «инвестициями».

Озерчанка несколько недель следила за изменениями цифр на своем «брокерском счете». Слегка беспокоило ее лишь то, что доходы никак не получается вывести. Женщина обращалась с вопросами к своим консультантам, но те ее успокаивали и убеждали «инвестировать» снова и снова.

Наконец горожанка поделилась сомнениями с родственниками. Те поняли, что женщина стала жертвой обманщиков и уговорили ее обратиться в полицию.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, лжеброкеров теперь разыскивают, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, в Челябинске будут судить 11 участников молодежной банды, которые ночами вламывались в магазины. Горожане ограбили 68 торговых точек и вынесли товара на 2 млн рублей. Воровали преимущественно алкоголь, сигареты и шоколадки.

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