ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширил список валют для переводов по внешнеэкономическим контрактам

Фото: Челиндбанк
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширил список национальных валют для проведения внешнеторговых расчетов. Теперь осуществить переводы по внешнеэкономическим контрактам можно в дирхамах ОАЭ, индийских рупиях, азербайджанских манатах и английских фунтах стерлингов.
Открыть счета в указанных валютах можно бесплатно*.
За консультацией по проведению расчетов можно обратиться по телефонам:
(351) 264-08-90 – отдел международных расчетов;
(351) 239-83-49 – отдел валютного контроля.
*при наличии счета в долларах США и/или евро в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
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