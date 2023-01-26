ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширил список валют для переводов по внешнеэкономическим контрактам

Фото: Челиндбанк

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширил список национальных валют для проведения внешнеторговых расчетов. Теперь осуществить переводы по внешнеэкономическим контрактам можно в дирхамах ОАЭ, индийских рупиях, азербайджанских манатах и английских фунтах стерлингов.

Открыть счета в указанных валютах можно бесплатно*.

За консультацией по проведению расчетов можно обратиться по телефонам:

(351) 264-08-90 – отдел международных расчетов;

(351) 239-83-49 – отдел валютного контроля.

*при наличии счета в долларах США и/или евро в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

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