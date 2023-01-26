Компании, ремонтировавшие набережную в Челябинске, оштрафовали на 7,5 млн рублей

Один из снимков-доказательств. Фото: Айвар Валеев

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил факт сговора между челябинским Комитетом дорожного хозяйств и двумя компаниями при ремонте набережной реки Миасс. Нарушения ранее выявили в региональном УФАС.

Претензии антимонопольщиков касались ремонта на участке е набережной между улицами Красной и Кирова. Рядом со зданием Исторического музея укладывали плитку. За работу администрация Челябинска заплатила 111 млн рублей. Контракт получило ООО «Уралдорстрой», на берегу Миасса трудились сотрудники субподрядчика этой компании ООО «Челябинсксвязьинвест».

В УФАС Челябинской области выяснили, что обновлять набережную начали еще до торгов, а аукцион провели не чтобы выбрать подрядчика, а чтобы оплатить уже сделанную работу. Доказательствами послужили документы и фотографии, в том числе снимки, опубликованные КП-Челябинск.

— Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответственности. Также ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 6,7 млн рублей, ООО «Челябинсксвязьинвест» на 836 тыс. рублей, — уточнили в антимонопольной службе.

Напомним, у челябинцев сомнения вызывали не только сроки, но и качество ремонта на набережной.

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru