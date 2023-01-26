В Челябинской области появилась передвижная лаборатория для работы с опасными инфекциями

В грузовике специалисты могут заняться молекулярной диагностикой. Фото: Юлия Пыхалова, роспотребнадзор
В Челябинской области появилась передвижная лаборатория высокого уровня биобезопасности. Фактически, это КАМАЗ, у которого вместо кузова — вагончик со спецоборудованием, тщательно изолированный от внешнего мира.
Благодаря лаборатории можно не везти потенциально опасные материалы на анализ в Челябинск, где есть техника для работы с ними, а выехать непосредственно на место, где подозревают какую-то инфекцию.
Лаборатория на колесах должна стать частью так называемого санитарного щита.
— Это система подготовки к возможным будущим эпидемиям, которая поможет не допустить новые инфекции в нашу страну, остановить их на границе, — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, в Челябинске собираются также построить лабораторию для исследования новых инфекционных заболеваний. В проект вложат полмиллиарда рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru