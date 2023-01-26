В Челябинской области 4-летняя девочка выпала из окна

Девочка взобралась на окно, оставшись дома без присмотра
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Сатке четырехлетняя девочка выпала из окна. Она забралась на подоконник, пока матери не было дома.
Девочка осталась жива, но получила травмы. Малышку госпитализировали, а врачи сообщили о происшествии в полицию.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, семью, где воспитывают пострадавшую девочку, не считают неблагополучной. По крайне мере, на учете она не стояла и в поле зрения правоохранителей не попадала. В полиции сейчас проводят проверку.
Напомним, в Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело 20-летнего студента.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru