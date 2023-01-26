В Челябинской области 4-летняя девочка выпала из окна

Девочка взобралась на окно, оставшись дома без присмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сатке четырехлетняя девочка выпала из окна. Она забралась на подоконник, пока матери не было дома.

Девочка осталась жива, но получила травмы. Малышку госпитализировали, а врачи сообщили о происшествии в полицию.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, семью, где воспитывают пострадавшую девочку, не считают неблагополучной. По крайне мере, на учете она не стояла и в поле зрения правоохранителей не попадала. В полиции сейчас проводят проверку.

Напомним, в Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело 20-летнего студента.

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