Первый этаж почти готов: спортшколу по тхэквондо в Челябинске сдадут в октябре 2023 года

В сквере на Молодогвардейцев развернулась стройка спортобъекта. Фото: Ольга ЩАПИНА

Строители практически возвели первый этаж физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо по улице Молодогвардейцев в Челябинске. Подрядчик заверил главу Челябинска Наталью Котову, что работы идут в графике, и в октябре 2023 года здание уже сдадут. А также рассказал об особенностях комплекса.

— Здание будет разной этажности, — говорит подрядчик Станислав Тарасюк. — Где спортзалы, там будет два этажа, где их нет — три. Самый большой зал сделан специально под тхэквондистов, то есть обшит мягкими матами.

5 спортивных залов займут более тысячи квадратных метров. А заниматься в них смогут одновременно 340 человек.

Проект этого комплекса был отмечен на всероссийском конкурсе. Фото: Ольга ЩАПИНА

Изначально строительство спортивной школы шло не гладко. Сначала жители пытались оспорить решение на публичных слушаниях, так как их не устраивало место в сквере на Молодогвардейцев, затем строители были не согласны с результатами аукциона. В итоге возведение началось в 2022 году, стоимость проекта составит 112,5 млн рублей.

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