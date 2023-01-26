Удобные сиденья и свет для телекамер: стадион имени Елесиной в Челябинске апгрейдят к чемпионату России

Стадион Елесиной меняется ради российских соревнований. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Челябинск начал готовиться к Чемпионату России по легкой атлетике. Соревнования пройдут 3-8 августа 2023 года, однако стадион имени Елесиной начали готовить уже сейчас. Как изменится спортивная площадка, директор стадиона рассказал главе Наталье Котовой.

На трибунах вместо деревянных скамеек поставят удобные сиденья, а на самом стадионе построят дополнительную разминочную трассу. Также заменят освещение: то, которое есть, не устраивает федеральный телеканал, который планирует провести трансляцию.

— Для проведения международных и российских соревнований необходим разминочный круг протяженностью не менее 200 метров, — уточнил директор стадиона Александр Ильиных. — Есть три беговые дорожки в рамках нашей территории, мы их закольцуем и войдем во все стандарты.

Первый Чемпионат России прошел в Челябинске в 2020 году. После этого объект начали ремонтировать по частям. Так, в прошлом году к Всероссийской спартакиаде среди сильнейших по легкой атлетике отремонтировали беговые дорожки в здании стадиона.

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