В Челябинской области сделают шесть библиотек нового поколения в 2023 году

Фото: министерство культуры Челябинской области

В Челябинской области в рамках нацпроекта «Культура» модернизируют шесть библиотек. Три из них обновят за счет федерального бюджета, другую половину – за счет средств региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

— Благодаря нацпроекту, меняется отношение к библиотекам, понимание того, что есть библиотека сегодня. И мы видим, что проект не просто продолжается, он наращивает объемы, динамично развивается. И вскоре мы сможем оценить его очередные результаты: новые модельные библиотеки в муниципалитетах-победителях грантового конкурса в 2023 году, — отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

В рамках обновления в библиотеках проведут дизайнерский ремонт, внедрят умные технологии, создадут новый стандарт обслуживания населения. Все работы сделают до конца текущего года.

За счет федеральных средств будут обновлены: Центральная библиотека Агаповского муниципального района, Детская библиотека № 2 имени А. Б. Горской г. Челябинска и Детская библиотека – филиал № 6 Усть-Катавского городского округа

За счет средств из регионального бюджета будут модернизированы: Центральная районная библиотека Еманжелинского муниципального района, Центральная районная библиотека Брединского муниципального района и Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска. Все они получат по 10 млн рублей для этих целей.

В рамках нацпроекта в Челябинской области в прошлом году появилась 31 библиотека нового поколения. На их модернизацию было привлечено 120 млн рублей из федерального бюджета и 70,7 млн – из областного.

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