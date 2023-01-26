В Копейске в рамках импортозамещения наладят производство комплектующих для нефтегазовой промышленности

Кольцо из карбида кремния используются в центробежных насосах. Фото: министерство промышленности Челябинской области

В Копейске запустят производство колец из карбида кремния, необходимых для нефтегазовой отрасли. Выпуск импортозамещающей продукции наладит производственная компания «ИНКО». Благодаря новой мере господдержки она получила льготный заем по программе регионального Фонда развития промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома Челябинской области.

Генеральный директор ООО НПК «Инко» Владислав Фатихов заявил, что предприятие имеет опыт комплектования своих изделий аналогичной продукцией. Уже как 17 лет в выпускаемых ими торцевых уплотнений используются кольца из карбида кремния.

— Сейчас мы планируем полностью локализовать их производство в Челябинской области и окончательно уйти от зависимости от иностранных производителей. На средства, полученные в Фонде, будет закуплена технологическая линия с шеф-монтажом и технологическим сопровождением. Кроме того, мы намерены повысить квалификацию сотрудников, обучив их работе на новом оборудовании, — сказал Владислав Фатихов.

В проект вложат более 100 млн рублей, половину из этих средств предоставит фонд развития промышленности региона. В настоящий момент заем одобрен наблюдательным советом. Однако прежде чем средства будут перечислены, с предприятием подпишут договор, который зафиксирует обязательства сторон.

Кольцо из карбида кремния используются в центробежных насосах и представляет собой механическое уплотнение – элемент, способный разделять две среды, между которыми не должно быть никакого сообщения по текучей среде. Уплотнительное кольцо используется в качестве механической прокладки или уплотнения, оно предназначено для вставки в специальные корпуса и сжатия при сборке двух и более деталей. Его можно изготавливать из самых разных материалов в зависимости от жидкости, с которой оно будет контактировать. Основное достоинство керамики на основе карбида кремния – повышенная износостойкость в жестких условиях абразивного изнашивания и повышенных температур, которую обеспечивает сочетание высокой твердости и теплопроводности.

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